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الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تستضيف اليوم منشد ومرنم فى حفل سحورها السنوى

الخميس، 23 مايو 2019 01:00 ص
الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تستضيف اليوم منشد ومرنم فى حفل سحورها السنوى القس نادى لبيب راعى الكنيسة الانجيلية بالمقطم
سارة علام
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تستضيف الكنيسة الانجيلية بالمقطم المنشد الإسلامى على الهلباوى والمرنم المسيحى ماهر صموئيل فى حفل سحورها السنوى الذى يعقد بحديقة السامرى الصالح المجاورة للكنيسة وذلك مساء غدا الخميس.

القس نادى لبيب راعى الكنيسة قال أن مجموعة المحبة التى تشكلت من مسلمين وأقباط من سكان منطقة المقطم ترعى هذا السحور كل عام ويستقبل كافة القيادات الدينية والتنفيذية بمنطقة المقطم بينما يقدم المنشد على الهلباوى فقرة الانشاد الدينى ويقدم ماهر صموئيل فقرة للترانيم المسيحية فى ليلة تجسد قيم العيش المشترك وحب مصر.

الجدير بالذكر أن القس نادى لبيب تولى رئاسة السنودس النيل الانجيلى هذا العام بعدما نجح فى الانتخابات التى أجرتها الهيئة العليا للكنيسة الانجيلية منذ شهرين

 

 
 

 

 


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نادى لبيب

الانجيلية بالمقطم

حفل سحور وانشاد دينى

مسلمين واقباط فى حفل سحور


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