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الكشف المجانى على 480 شخصا فى قافلة طبية بجزيرة الوراق

الخميس، 23 مايو 2019 10:50 ص
الكشف المجانى على 480 شخصا فى قافلة طبية بجزيرة الوراق الكشف المجانى على 480 شخص فى قافلة طبية بجزيرة الوراق
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت مديرية الصحة والسكان بالجيزة قافلة طبية بجزيرة الوراق، فى جميع التخصصات، حيث قدمت الكشف المجانى والعلاج المجانى لـ 480 شخص من أهالى الجزيرة. 
 
وأكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ الجيزة أحمد راشد بتسيير القوافل العلاجية وتكثيف الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المناطق التى تحتاج إلى زيادة فى تكثيف الخدمات الطبية وبالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان. 
 
وقدمت القافلة الكشف المجانى ل127 باطنة، 72 نساء، و74 أطفال، و44عيون، و90 جلدية، 35 تنظيم اسرة، و38 حالة أسنان. 
 
 

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الجيزة


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