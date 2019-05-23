الكسب غير المشروع يطلب تقارير الخبراء للفصل فى طلب تصالح مجدى راسخ

كتب إبراهيم قاسم

استعجل جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، تقارير لجنة خبراء وزارة العدل حول فحص وحصر ممتلكات رجل الأعمال مجدى راسخ رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك" الأسبق، وبيان عناصر ثروته، تمهيدا للفصل فى طلب التصالح المقدم منه مع الدولة مقابل رد مستحقاتها.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة خبراء منذ فترة لفحص عناصر ثروة "راسخ"، بعد تقدمه بطلب تصالح فى القضايا المتهم فيها ومنها قضية الكسب غير المشروع، لافتة إلى وصول ثلاثة تقارير رسمية حول ثروته إلا ان هناك عدد من التقارير المطلوبة لم تصل بعد، مشيرة إلى فحصها والبت فى طلب التصالح فور وصول التقارير الحسابية والزراعية الخاصة به.

وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع استعجل الاجهزة الرقابية وخبراء وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التحريات والتقارير فى جميع القضايا خاصة التى يتم التحقيق فيها منذ 2011 لسرعة الانتهاء منها والتصرف فيها أما بالإدانة أو البراءة أو التصالح.

يذكر أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، سبق وان وردت فى 31 ديسمبر 2018، مبلغ 250 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، كدفعة أولى من المبالغ المالية المستحقة على الشركة فى التسوية التى أجرتها مع الجهاز والمقدرة بنحو 800 مليون جنيه، وذلك نظير عدم مطالبة الشركة بأية مبالغ مالية أخرى تحت أى مسمى تخص أرض مساحتها 1400 فدان، كان مجدى راسخ رئيس مجلس إدارة الشركة السابق حصل عليها بمدينة الشيخ زايد بالمخالفة للقانون.