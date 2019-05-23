أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الخميس أن محكمة فرنسية وافقت على تسليم مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تهم بمحاولة الاستيراد غير الشرعي لتكنولوجيا أمريكية لأغراض عسكرية وذلك لصالح شركة إيرانية.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن المحكمة الواقعة في مدينة "آكس أون بروفانس"، جنوبي فرنسا، رفضت طلباً للمهندس الإيراني جلال روح الله نجاد، 41 عاماً، للإفراج عنه بكفالة، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله منذ 2 فبراير الماضي في مطار نيس أثناء قدومه على متن رحلة من طهران عبر العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت القناة أن القضاء الفيدرالي الأمريكي يشتبه في قيام روح الله نجاد بإدخال أنظمة تكنولوجية إلى إيران من الولايات المتحدة لاستخدامها في أغراض عسكرية ، قائلة إن المشتبه به يعمل لصالح شركة إيرانية على صلة بالحرس الثوري الإيراني الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية مؤخراً.

يُشار إلى أن واشنطن أعادت فرض سلسلة من العقوبات ضد عدد من القطاعات الإيرانية بعد انسحابها في مايو الماضي من الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها عام 2015.