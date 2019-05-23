القبض على 9 مشتبه بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 9 مشتبه بهم، خلالحملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 متسولين، و2 خيال وجمال، وبائعين متجولين، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، والمتسببة في إعاقة حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.