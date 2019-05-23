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القبض على مسجل هارب من أحكام وبحوزته سلاح نارى فى الغربية

الخميس، 23 مايو 2019 10:05 م
القبض على مسجل هارب من أحكام وبحوزته سلاح نارى فى الغربية المتهم
الغربية محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية القبض على عاطل هارب من أحكام وبحوزته سلاح نارى خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب محمد هارون معاون المباحث من ضبط  "م.س. ز" وشهرته محمود الكيلانى 37 سنة مسجل شقى خطر هارب من أحكام ومقيم كفر مسعود مركز طنطا وبحوزته سلاح نارى "بندقية تيتو" بقصد البلطجة وترويع المواطنين وطلقات من ذات العيار. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستكمال التحقيق.

 

 

المتهم

 

المتهم والمضبوطات 

 


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