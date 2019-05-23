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القبض على تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة بالغربية

الخميس، 23 مايو 2019 10:52 ص
القبض على تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم سلاح نارى وكميات من مخدر الهيروين.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار ومعاونيه النقباء أحمد جمعة، ومحمود عبد الجواد، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة مكون من "م ك" والمدعو "ك.م" وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش، 40 تذكرة هيروين معدة للبيع، وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى حصيلة البيع.

 

تم نقل المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما للاتجار فى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.


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مباحث الغربيه

تشكيل عصابى

مواد مخدره

هيروين


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