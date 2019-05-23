"العقادة وفرنشات الستائر" مهنة صنعت قصة نجاح أحمد بالغربية برعاية تنمية المشروعات

الغربية – مصطفى عادل

واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة الغربية، مسلسل نجاحاته من خلال تمويل مشروعات للشباب، وتقديم الدعم المادى اللازم لهم، مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وحثهم على عدم انتظار الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والتوجه إلى صناديق الجهاز المنتشرة بالمحافظات، والحصول على التمويلات والدعم الفنى لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل بتلك المناطق.

وبطل قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام طه الجارية ابن قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، تلك القرية التى تعد الأولى على مستوى الجمهورية، فى تصنيع العقادة وفرنشات الستائر، والتى يأتيها الزبائن من جميع المحافظات لكون القرية الوحيدة التى تعمل فى صناعة الفرنشات والعقادة الخاصة بالستائر، وتصدر منتجاتها لعدد من الدول العربية والأوربية.

بدأ احمد عبد السلام نشاطه منذ 10سنوات، فى المهنة التى ورثها عن والده، وقرر أن يكمل مشوار والده فى انتاج العقادة وفرنشات الستائر، وحصل على دعم مالى بقيمة 200ألف جنيه من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستطاع أن يتخطى بهذا الدعم مرحلة التعثر التى مر بها، بعد تحرير سعر الصرف والتى ترتب عليها ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج، واستطاع أن يتفوق على مشاكله، ويوفر احتياجات مصنعه من الخامات.

يقول احمد عبد السلام، أنه بدأ مشروعه فى تصنيع العقادة وفرنشات الستائر منذ 10أعوام، بعد أن ورثها عن والده وقرر أن يكمل مسيرة نجاح والده، ويواصل العمل فى المهنة التى لا يعرف غيرها.

وأضاف أنه ينتج العقادة والفرنشات بالسوق المحلى، ويورد منتجاته لمحافظات الجمهورية، خاصة وأن القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية فى تصنيع الفرنشات والعقادة.

وأضاف، أنه يستخدم الحراير بجميع أنواعها فى صناعة الفرنشات والعقادة إلى جانب استخدام الأقطان، ويواكب الأذواق العالمية فى تصنيع منتجاته.

وأشار أنه مر بفترة تعثر أثرت بشدة على إنتاجه، بسبب تحرير سعر الصرف، والتى ترتب عليها ارتفاع اسعار الخامات اللازمة 3 أضعاف.

وأضاف أنه علم بالدعم الذى يقدمه جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشاريع، بتسهيلات بسيطة، مؤكدا أنه لم يتردد فى الحصول على الدعم من الجهاز، وقدم الاوراق اللازمة للحصول على القرض، وبعد أن انهى الإجراءات اللازمة، حصل على دعم 200 ألف جنيه.

وأكد أن الدعم مكنه من تخطى فترة التعثر التى مر بها، ونجح فى شراء مستلزمات الانتاج اللازمة لمشروعه، وأدار عجلة الانتاج مرة أخرى، ونجح فى العبور بمشروعه لبر الأمان، خاصة وأن هناك مصانع توقفت بعد تعثرها، مؤكدا أن القرض مكنه من انهاء فترة تعثره بنسبة أكثر من 80%.

وأكد أن قرية محلة مرحوم بها أكثر من 300 ألف نسمة ويعمل معظم أبنائها بهذه المهنة، وهى من أكبر قرى الجمهورية فى إنتاج الفرنشات والعقادة وتغزو الأسواق المصرية وأكبر المحلات بمصر، إلى جانب تصديرها لدول العالم.