سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"العقادة وفرنشات الستائر" مهنة صنعت قصة نجاح أحمد بالغربية برعاية تنمية المشروعات

الخميس، 23 مايو 2019 05:00 ص
"العقادة وفرنشات الستائر" مهنة صنعت قصة نجاح أحمد بالغربية برعاية تنمية المشروعات قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة الغربية، مسلسل نجاحاته من خلال تمويل مشروعات للشباب، وتقديم الدعم المادى اللازم لهم، مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وحثهم على عدم انتظار الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والتوجه إلى صناديق الجهاز المنتشرة بالمحافظات، والحصول على التمويلات والدعم الفنى لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل بتلك المناطق.

وبطل قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام طه الجارية ابن قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، تلك القرية التى تعد الأولى على مستوى الجمهورية، فى تصنيع العقادة وفرنشات الستائر، والتى يأتيها الزبائن من جميع المحافظات لكون القرية الوحيدة التى تعمل فى صناعة الفرنشات والعقادة الخاصة بالستائر، وتصدر منتجاتها لعدد من الدول العربية والأوربية.

بدأ احمد عبد السلام نشاطه منذ 10سنوات، فى المهنة التى ورثها عن والده، وقرر أن يكمل مشوار والده فى انتاج العقادة وفرنشات الستائر، وحصل على دعم مالى بقيمة 200ألف جنيه من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستطاع أن يتخطى بهذا الدعم مرحلة التعثر التى مر بها، بعد تحرير سعر الصرف والتى ترتب عليها ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج، واستطاع أن يتفوق على مشاكله، ويوفر احتياجات مصنعه من الخامات.

يقول احمد عبد السلام، أنه بدأ مشروعه فى تصنيع العقادة وفرنشات الستائر منذ 10أعوام، بعد أن ورثها عن والده وقرر أن يكمل مسيرة نجاح والده، ويواصل العمل فى المهنة التى لا يعرف غيرها.

وأضاف أنه ينتج العقادة والفرنشات بالسوق المحلى، ويورد منتجاته لمحافظات الجمهورية، خاصة وأن القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية فى تصنيع الفرنشات والعقادة.

وأضاف، أنه يستخدم الحراير بجميع أنواعها فى صناعة الفرنشات والعقادة إلى جانب استخدام الأقطان، ويواكب الأذواق العالمية فى تصنيع منتجاته.

وأشار أنه مر بفترة تعثر أثرت بشدة على إنتاجه، بسبب تحرير سعر الصرف، والتى ترتب عليها ارتفاع اسعار الخامات اللازمة 3 أضعاف.

وأضاف أنه علم بالدعم الذى يقدمه جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشاريع، بتسهيلات بسيطة، مؤكدا أنه لم يتردد فى الحصول على الدعم من الجهاز، وقدم الاوراق اللازمة للحصول على القرض، وبعد أن انهى الإجراءات اللازمة، حصل على دعم 200 ألف جنيه.

وأكد أن الدعم مكنه من تخطى فترة التعثر التى مر بها، ونجح فى شراء مستلزمات الانتاج اللازمة لمشروعه، وأدار عجلة الانتاج مرة أخرى، ونجح فى العبور بمشروعه لبر الأمان، خاصة وأن هناك مصانع توقفت بعد تعثرها، مؤكدا أن القرض مكنه من انهاء فترة تعثره بنسبة أكثر من 80%.

وأكد أن قرية محلة مرحوم بها أكثر من 300 ألف نسمة ويعمل معظم أبنائها بهذه المهنة، وهى من أكبر قرى الجمهورية فى إنتاج الفرنشات والعقادة وتغزو الأسواق المصرية وأكبر المحلات بمصر، إلى جانب تصديرها لدول العالم.

 

قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (1)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (2)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (3)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (4)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (5)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (6)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (7)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (8)
 
قصة النجاح الشاب أحمد عبد السلام (9)

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

من المحلية للعالمية .. محمد عطا يُصنع العبايات والإسدالات بدعم "تنمية المشروعات" بالغربية.. بدأ بـ20 ألف جنيه ويصدر 95% من منتجاته إلى ليبيا.. ويؤكد: وفرت 15 فرصة عمل وتقدمت بطلب للحصول على تمويل 150 ألفا.. صور

صور.. "تنمية المشروعات بوابة تحقيق الأحلام".. الجهاز حول حياة "حنان" من عاملة لصاحبة مصنع ملابس بالعاشر وبدعم 120 ألف جنيه.. ووفرت 30 فرصة عمل.. وتوسعت فى مشروعها لتصدر منتجاتها إلى أوروبا

صور.. "إيمان" قصة نجاح فتاة من الصعيد .. لم تنتظر الوظيفة وافتتحت مشغل للمفروشات اليدوية والستائر ..بتمويل من جهاز تنمية المشروعات بسوهاج .. وتؤكد : " فخورة بنفسى ويعمل معى 4 فتيات من قريتى "

شاب يرفض الوظيفة الحكومية ويكتب قصة نجاح برعاية "تنمية المشروعات".. دكتور كيمائى يبدع فى صناعة العطور والمنظفات.. فارس الرمادى: الجهاز يدعمنى بـ200 ألف جنيه.. ومنتجاتى توزع فى كل المحافظات

صور.. "من المحلية للعالمية" أمانى تصنع المشغولات اليديوية ومنتجات الجلود بدعم كورسات وبرامج تنمية المشروعات بالمحلة.. بدأت برأس مال 1200جنيه وتصدر منتجاتها لـ8دول عربية وأوروبية.. وتؤكد: وفرت فرص عمل لـ5سيدات

"تنمية المشروعات" يدعم مشروعا أسريا ب650 ألف جنيه.. فوزى وأولاده من نجارين إلى أصحاب مصنع أثاث بالعاشر من رمضان.. ويؤكدون: دائرة أعمالنا توسعت وازدهرت.. وتمويل الجهاز فتح باب رزق جديد بعد غزو "الألوميتال" للسوق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

تنمية المشروعات

قرض جهاز تنمية المشروعات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة