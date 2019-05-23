العثور على جثة شاب فى السنطه بالغربيه

عثر أهالي قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطه بمحافظة الغربيه ، على جثة شاب مكتف الأيدي ، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة السنطه ونقل الجثة لمستشفي السنطه العام .

تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه،اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنطه بوصول إشارة بالعثور على جثة شاب يدعى إسلام ال ال س ومقيم بميت حواى التابعه لمركز السنطه،مكتف الأيدى بجانب الطريق بقرية ميت ميمون .

وتواصلت التحريات بأن الشاب متغيب منذ يومين دون علم أحد من أسرته ، منذ أن خرج للعمل على التوك توك الخاص به ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطه لكشف غموض الجريمه وضبط الجناه ، تم تحرير محضر واخطار النيابه .