الصين: يتعين على أمريكا تصحيح تصرفاتها الخاطئة لمواصلة محادثات التجارة

(رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح تصرفاتها الخاطئة إذا كانت ترغب فى مواصلة المفاوضات مع الصين لإنهاء حرب رسوم تجارية مضرة، مضيفة أن المحادثات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، فى إفادة أسبوعية ببكين إن الولايات المتحدة صعدت النزاعات التجارية بقوة، وعززت فرص حدوث ركود اقتصادى عالمى، مضيفا أن بكين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية.