وقال تشيانغ -خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري هنغ سوي كيات في العاصمة (بكين) اليوم الخميس- إن انفتاح الصين لم يعزز فقط رفاهية شعبها ولكنه خلق أيضا فرصا هائلة للتنمية العالمية، مشيرا إلى أن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع وسترحب بالشركات من جميع أنحاء العالم، بما فيها سنغافورة، لتوسيع استثماراتها في الصين.

وأضاف تشيانغ أن الصين ستواصل معاملة الشركات محلية وأجنبية التمويل على قدم المساواة، وستعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال، وستشجع المنافسة العادلة والتعاون، وستحقق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع.

وأعرب تشيانغ عن استعداد الصين للعمل مع سنغافورة للحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى، وتكامل مبادرة الحزام والطريق بشكل أفضل مع استراتيجية التنمية السنغافورية، وتعميق التعاون الثنائي في الممر التجاري الدولي البري - البحري الجديد، وفي مجالات مثل أسواق الطرف الثالث والتجارة والاستثمار والتمويل والمدينة الذكية.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري "هنغ سوي كيات" إنه في الوقت الذي يشهد فيه العام المقبل الاحتفال بالذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فإن سنغافورة ترغب في العمل مع الصين للحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون العملي والعلاقات الثنائية في العصر الجديد.