الشيخ محمد بن راشد يتكفل بعلاج بريطانية تعرضت لحادث خلال ركوبها الخيل

كتب محمد جمال

تكفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعلاج شابة بريطانية تعرضت لحادث خلال ركوبها الخيل، نجم عنه إصابتها بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "محمد بن راشد تكفّل بعلاج شابة بريطانية تعرضت لحادث نجم عنه إصابتها بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ خلال ركوبها الخيل، وتتلقى حالياً العلاج في مستشفى راشد"، مضيفاً أن "سموه وجه بتوفير كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاج اللازم للشابة التي تعمل معلمة".

وقال الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد: "نشكر هذه اللفتة الانسانية لصاحب السمو، وتكفله بعلاج الشابة التي لا تزال تخضع للعلاج مع تحسن ملحوظ في حالتها"، مؤكداً أن "هذا التصرف النبيل ليس بغريب على سموه ولا على شعب الإمارات المعطاء".