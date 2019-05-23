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الشرطة الإندونيسية: شخصين من مثيرى الشغب بايعا تنظيم داعش

الخميس، 23 مايو 2019 11:20 ص
الشرطة الإندونيسية: شخصين من مثيرى الشغب بايعا تنظيم داعش أعمال شغب فى اندونيسيا
(رويترز)
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قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الخميس، إن رجلان اعتقلتهما لارتكابهما أعمال شغب هذا الأسبوع ينتميان لجماعة بايعت تنظيم داعش.

 

وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا ليلتين من الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التى أظهرت فوز الرئيس جوكو ويدودو على منافسه برابو سوبيانتو فى السباق الانتخابى الذى جرى الشهر الماضى.

 

وقال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة الوطنية "خرجا بنية القيام بأعمال إرهابية خلال احتجاجات 21 و22 مايو". وأضاف أنهما ينتميان لجماعة تدعى (جاريس) والتى بايعت تنظيم داعش.

 


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اندونيسيا

جاكرتا

اعمال شغب

داعش


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