السيطرة على حريق هائل فى مول تجاري بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نجحت قوات الحمايه المدنية بشرم الشيخ فى السيطرة على حريق هائل شب بأحد المولات التجارية بالسوق التجاري القديم بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب امتدت لعدد من المحلات الموجودة بالمنطقة.

كان اللواء أحمد ابوعقيل مدير امن جنوب سيناء ، قد تلقي إخطارا بنشوب حريق بأحد المولات التجارية بسبب ارتفاع حرارة الطقس ، وتم الدفع بعدد 10 سيارات من قوات الدفاع المدني والحريق ويتم الآن السيطرة علي الحريق وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل ويجري الآن حصر التلفيات والخسائر المادية.