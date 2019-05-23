السيطرة على حريق بمزرعة دواجن وآخر بسطح منزل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريقين الأول بمزرعة دواجن بقرية ابو داود التابعة لمركز تمى الأمديد والثانى بشقة سكنية بحى شرق المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن ملك محمد عثمان ابو العينين بناحية عزبة العمدة التابعة لقرية ابو داود السباخ التابعة لمركز تمى الأمديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الدفاع المدني وتم السيطرة على الحريق و جارى معرفة سبب الاشتعال.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل فوق سطح منزل خلف مصر للطيران بمدينة المنصورة، وتبين أن الحريق شب فى بعض المخلفات الموجودة فوق سطح العقار، وجارى تحديد سبب الحريق وجارى تحرير محضر بالواقعة .