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السيطرة على حريقين بمحل بقالة وكافتيرا بطما والبلينا سوهاج

الخميس، 23 مايو 2019 11:27 ص
السيطرة على حريقين بمحل بقالة وكافتيرا بطما والبلينا سوهاج حريق-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز طما، والثانى بمركز طما شمال سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات بنشوب حريق بمحل بشارع المستشفى بندر البلينا ملك محمود ا م ا 34 سنة، تاجر، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " .
 
وبسؤاله أكد أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالثلاجة كما أضاف باحتراق بعض محتويات المحل ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية .
 
الحريق الثانى نشب بكافتيريا بشارع أحمد عرابي دائرة مركز طما، وانتقل اللواء نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكافتيريا مؤجرة لحامد ع ا 52 سنة صاحب كافتيريا مشيده بالأعمدة الحديدية ومسقوفة بالعروق الخشبية والصاج أعلى سطح مبنى مكون من طابقين ملك محمد ج س، وتم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " .
 
وبسؤال الأول أرجح سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى أدى لإحتراق محتويات الكافتيريا " 20 " كرسي ، " 8 " ترابيزه ، تلفزيون ، ثلاجة ، بعض العروق الخشبية  وانفجار أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالكافتيريا ونفى الشبهة الجنائية.
 
 

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