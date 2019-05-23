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السيسى يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات

الخميس، 23 مايو 2019 04:29 م
السيسى يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال السفير بسام راى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، وكذلك مشروع تطوير منظومة إصدار التأشيرة الإلكترونية.  

 

وشدد الرئيس، على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات في هذا المجال.


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السيسي

رئيس الجمهورية

الذاء الاصطناعي

قطاع الاتصالات


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