السيسى يبحث مع الرئيس الزامبى الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الزامبي "إدجار لونجو".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسى، الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "لونجو"، في ظل الدور الفاعل لزامبيا في منطقة الجنوب الافريقي وعلي المستوي القاري، وفي ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا.

وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيداً في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري، ومنوهاً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الزامبي أشاد بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد، حيث أعرب الرئيس السيسى في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الزامبي فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية، بينما أكد الرئيس "لونجو" ثقته في أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي ستعود بالنفع على دول القارة بالنظر إلى الإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا.