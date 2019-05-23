السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأستدت النيابة للمتهمين " محمد.ا"، عمرو.م"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ر.ا" " بطريق الإكراه، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى وسلاح أبيض، مهددان إياه مما بث الرعب فى نفسه وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على دراجته البخارية.

ترجع الواقعة بتلقى قسم الجيزة، بلاغاً من "ر.ا" يفيد بتعرضه للسرقة على يد مجهولين بالإكراه، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمنى، وبتكثيف التحريات، تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.