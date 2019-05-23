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الرقابة الإدارية تقبض على عدد من المرتشين فى وظائف حكومية

الخميس، 23 مايو 2019 01:45 م
الرقابة الإدارية تقبض على عدد من المرتشين فى وظائف حكومية الرقابة الإدارية
أ ش ا
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نجحت هيئة الرقابــة الإداريـة فى القبـض على عدد من المرتشين فى وظائف حكومية مختلفة، وأثمرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط بعض جرائم الرشوة التى كان من أبرزها ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاونى الاستهلاكى المركزى عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته فى قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

 

كما شملت الجهود، القبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحامى وسيط، لقيام الأول بطلب مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التى بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 

كما تم ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط بالأمن الوطنى وزعمه على خلاف الحقيقة قدرته على تعيين أحد الأشخاص بوظيفة حكومية مقابل الحصول على مبلغ40 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 

فى السياق ذاته، تمكنت الهيئة من القبض على فنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنتدبين للعمل بمباحث الكهرباء وذلك لقيامهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من صاحب عقار بمنطقة عزبة الهجانة، مقابل عدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

 


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