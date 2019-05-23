وقال المكتب - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الرئيس صالح عاد إلى البلاد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف المكتب أن صالح التقى - خلال زيارته - العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء ثلاثي، تم خلاله بحث تطوير العلاقات بين الدول الثلاث، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.