الدفاع السعودى يعترض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيين باتجاه مطار نجران

كتب وكالات

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" : قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى تعترض وتدمر طائرة بدون طيار تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بحسب "واس "أنه فى تمام الساعة ( الواحدة وست وأربعين دقيقة) من ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى من اعتراض طائرة بدون طيار تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمى، الذى يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أى مراعاة للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية الذى يعطى حمايه خاصة للأعيان المدنية .

وأوضح العقيد المالكى، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أى اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر - لا قدر الله- .

وحذر العقيد المالكى بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مواصلة، استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابى سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.