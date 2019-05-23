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الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا

الخميس، 23 مايو 2019 03:03 م
الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا غارة جوية _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب قاموا بقصف قاعدة "حميميم" الجوية، بأربع قذائف من راجمات الصواريخ، مشيرة إلى أن وسائل الدفاع الجوى الروسى تصدت لهذا القصف.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن المسلحين المتواجدين فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب اطلقوا مساء أمس أربعة قذائف من راجمات الصواريخ فى اتجاه قاعدة "حميميم" الروسية الجوية فى سوريا. وأضاف البيان أن وسائل الدفاعى الجوى الروسية تصدت على الفور لهذا القصف ، حيث تم تدمير جميع القذائف الصاروخية ، التى أطلقها مسلحو إدلب . وأد البيان أن القوات الجوية الروسية قامت بتوجيه ضربة دقيقة لأماكن إطلاق القذائف فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب ودمرتها.

 


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مسلحون

قصف قاعدة حميميم الجوية

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