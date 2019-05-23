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الخارجية الروسية: موسكو تعتبر منظمة التحرير الممثل الوحيد للفلسطينيين

الخميس، 23 مايو 2019 03:05 م
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر منظمة التحرير الممثل الوحيد للفلسطينيين سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، أجرى محادثات هاتفية مع أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، جرى خلالها "تبادل لوجهات النظر حول سبل التغلب على الركود فى عملية التفاوض الفلسطينية - الإسرائيلية".

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان اليوم أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن الاتصال الهاتفى الذى جرى أمس بمبادرة من الجانب الفلسطينى تضمن فى الوقت نفسه، التأكيد على عدم جواز مراجعة الأساس المعترف به دولياً لتسوية الشرق الأوسط، الذى يفترض إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود أراضى 1967 "التى احتلتها إسرائيل فى عام 1967 فى الضفة الغربية وقطاع غزة"، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وأحكام مبادرة السلام العربية ومبدأ "السلام مقابل الأرض" الذى تمت المصادقة عليه فى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991".

وتم خلال المحادثة، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية "كانت وما زالت الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يملك أحد آخر التفويض والحق فى التحدث نيابة عنها خلال المنتديات والمؤتمرات المكرسة لمهمة إقامة سلام دائم وشامل فى الشرق الأوسط" .

 


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