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الحماية المدنية تضع روشتة لمنع حرائق الشقق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 08:47 ص
الحماية المدنية تضع روشتة لمنع حرائق الشقق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الحماية المدنية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، وفيما يلي توضيح من "الحماية المدنية" لأهم الخطوات التي علينا تنفيذها لمنع حرائق الشقق:
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية أنها مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
 
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
 
-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
 
 -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
 
-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.
 
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 
-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
 

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حرائق الشقق

الماس الكهربى

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