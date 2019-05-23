الحلقة الثالثة.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

كتب لؤى على

نتاول خلال شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان " روائع الذوق والأناقة والإتيكيت"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى ، روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى فى تعامله مع أهل بيته وأصحابه والمسلمين.

حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته رضى الله عنهم:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. [الترمذي: 3895].

وعن الأسود، قال: سألت عائشة رضى الله عنها عنها: ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. [البخاري: 676].

وعنها رضى الله عنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. [مسلم: 300]. العرق: العظم الذي عليه بقية من لحم.

حديثه صلى الله عليه وسلم مع أهله رضى الله عنهم ساعة قبل أن ينام:

عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد. [البخاري:4569، ومسلم: 763/190].

مراعاته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها نظرا لصغر سنها:

عن عائشة رضى الله عنها، قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي. [البخاري: 6130، ومسلم: 2440]. يتقمعن منه: يستترن منه. >فيسربهن إلي: يرسلهن واحدة بعد الأخرى.

ستره صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها بردائه لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون:

عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة رضى الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم، في مسجد رسول الله ، يسترني بردائه، لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، حريصة على اللهو. [البخاري: 5236، ومسلم: 892/18].

جلوسه صلى الله عليه وسلم لزوجه صفية رضى الله عنها لتضع رجلها على ركبته:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: قدم النبي خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها، وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله: اذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. [البخاري: 2235 واللفظ له، ومسلم 1365/84 (2/1043)]. سد الروحاء: موضع قريب من المدينة. حلت: طهرت من حيضتها. فبنى بها: دخل بها. حيس: خليط من التمر والأقط والسمن.نطع: جلود مدبوغة يجمع بعضها إلى بعض وتفرش.يحوي: يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه.