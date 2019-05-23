سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحلقة الثالثة.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

الخميس، 23 مايو 2019 12:44 م
الحلقة الثالثة.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى روائع الذوق والأناقة والإتيكيت
كتب لؤى على
إضافة تعليق
نتاول خلال شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان " روائع الذوق والأناقة والإتيكيت"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى ، روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى فى تعامله مع أهل بيته وأصحابه والمسلمين. 
 
حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته رضى الله عنهم: 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. [الترمذي: 3895].
وعن الأسود، قال: سألت عائشة رضى الله عنها عنها: ما كان النبي  يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. [البخاري: 676].
وعنها رضى الله عنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. [مسلم: 300]. العرق: العظم الذي عليه بقية من لحم.
 
 
حديثه صلى الله عليه وسلم مع أهله رضى الله عنهم ساعة قبل أن ينام:
عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد. [البخاري:4569، ومسلم: 763/190].
 
مراعاته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها نظرا لصغر سنها:
عن عائشة رضى الله عنها، قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي. [البخاري: 6130، ومسلم: 2440]. يتقمعن منه: يستترن منه. >فيسربهن إلي: يرسلهن واحدة بعد الأخرى.
 
ستره صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها بردائه لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون:
عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة رضى الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم، في مسجد رسول الله ، يسترني بردائه، لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، حريصة على اللهو. [البخاري: 5236، ومسلم: 892/18].
 
جلوسه صلى الله عليه وسلم لزوجه صفية رضى الله عنها لتضع رجلها على ركبته:
عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: قدم النبي خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها، وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله: اذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. [البخاري: 2235 واللفظ له، ومسلم 1365/84 (2/1043)]. سد الروحاء: موضع قريب من المدينة. حلت: طهرت من حيضتها. فبنى بها: دخل بها. حيس: خليط من التمر والأقط والسمن.نطع: جلود مدبوغة يجمع بعضها إلى بعض وتفرش.يحوي: يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الحلقة الثانية.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

الحلقة الأولى.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

العالم الخفى.. الملائكة وسيدنا زكريا.. النبى يسأل الله الذرية فيرزقه بيحيى.. والمفسرون يختلفون فى الملاك المبشر..واحد من أشهر أنبياء بنى إسرائيل وكانت له تجربة عظيمة مع الدعاء

خالد صلاح فى "صالون مصر": الصحابة عارضوا النبى فى "صلح الحديبية" وأسموه "صلح الدنية".. ولم يتهموا بالكفر أو العصيان.. ما حدث خلافات دنيوية وتقديرات سياسية.. وسيدنا محمد علم الأمة كيف تعمل وتختلف وتفصل فى الأمور

روائع الذوق والاتيكيت

مكة المكرمة

ناصر الزهرانى

رمضان 1440


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة