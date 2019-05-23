الحكومة: مستمرون فى صرف رغيف الخبز على بطاقات التموين بـ5 قروش دون زيادة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز فى موازنة التموين للعام المالى 2019/2020 تواصل المركز مع الوزارة التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019/ 2020, وأن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أية زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة فى تحمل فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً مُؤكدةً على استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش دون أى تغيير فيه، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالى 51 مليار جنيه.