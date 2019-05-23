الجيش السورى يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطارة حماة

كتب محمد جمال ووكالات

اعتدت التنظيمات الإرهابية بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصطفى شنتوت مدير محطة الزارة في تصريح لمراسل سانا أن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت مساء اليوم عدة قنابل على محطة توليد الزارة وخلفت اضرارا كبيرة في أجزاء من المحطة وأدت إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة.



جانب من الدمار الذى سببته الطائرة

وأشار شنتوت إلى أن فرق العمل والصيانة بدأت على الفور بعمليات إصلاح ما خربه هذا الاعتداء الإرهابي.

جانب من الدمار

واعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والتي تتبع لتنظيم جبهة النصرة على مدى السنوات الماضية على محطة الزارة عدة مرات واستهدفتها بمئات القذائف ما تسبب بخروجها من الخدمة أكثر من مرة.

وأمس اعتدت التنظيمات الإرهابية بعدة قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية وبلدة جب رملة بريف حماة الشمالي الغربي.