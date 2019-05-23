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الجيش السورى يستهدف إرهابيى فتح الشام بريفى إدلب وحماة

الخميس، 23 مايو 2019 02:34 م
الجيش السورى يستهدف إرهابيى فتح الشام بريفى إدلب وحماة عناصر من الجيش السورى
دمشق /أ ش أ/
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نفذت وحدات من الجيش السورى، اليوم الخميس، ضربات مكثفة على محاور تحرك مجموعات إرهابية فى ريفى إدلب وحماة، ردا على تجديد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم فتح الشام فى بلدتى الهبيط وكفرنبودة بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى الغربي؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد لهم.

وتصدت وحدات من الجيش أمس لهجوم كبير لمجموعات إرهابية من تنظيم فتح الشام على عدد من المناطق الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبى وكبدتها خسائر فادحة فى الأرواح والآليات.

 


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