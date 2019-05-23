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"الجنايات" تنظر اليوم استئناف النيابة على إخلاء سبيل 5 من شركاء ابنة القرضاوى

الخميس، 23 مايو 2019 05:00 ص
"الجنايات" تنظر اليوم استئناف النيابة على إخلاء سبيل 5 من شركاء ابنة القرضاوى القرضاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والتحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

صدر قرار إخلاء سبيل المتهمين من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بشركاء ابنة القرضاوى.

ووجهت للمتهمين جرائم الإنضمام إلى جماعة انشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


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