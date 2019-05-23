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"التايمز": ماى تعتزم تقديم استقالتها غدا بعد تمرد حكومى ضدها بسبب "بريكست"

الخميس، 23 مايو 2019 10:25 ص
"التايمز": ماى تعتزم تقديم استقالتها غدا بعد تمرد حكومى ضدها بسبب "بريكست" تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى استقالتها يوم غد الجمعة، بعد تمرد حكومى على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأوضحت الصحيفة اليوم الخميس، أن ماى تحدت محاولة لإجبارها على ترك منصبها الليلة الماضية وأصرت على أنها ستقضى اليوم فى حملتها الانتخابية فى الانتخابات الأوروبية، ومع ذلك يعتقد حلفاؤها - حسب الصحيفة - أنها ستعلن أنها ستغادر الداونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) بعد اجتماعها مع جراهام برادى رئيس لجنة 1922 صاحبة النفوذ القوى داخل حزب ماى (المحافظين) الحاكم.

كانت ماى قد حوصرت أخيرًا بعد انضمام وزراء الحكومة إلى تمرد حزب المحافظين على عرضها لتسهيل خيار الاستفتاء الثاني.

 


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