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البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

الخميس، 23 مايو 2019 03:24 ص
البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا الماضى يوم الخميس 28 مارس 2019، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25٪.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

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طارق عامر

طارق عامر محافظ البنك المركزى


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