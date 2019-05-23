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البنتاجون يتهم جندى أمريكى سابق بالتخطيط لتفجير مسيرة بولاية كاليفورنيا

الخميس، 23 مايو 2019 08:09 ص
البنتاجون يتهم جندى أمريكى سابق بالتخطيط لتفجير مسيرة بولاية كاليفورنيا قوات الأمن الأمريكية
رويترز
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 ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهاما لجندى سابق يوم الأربعاء بشأن مزاعم التخطيط لتفجير تجمع حاشد فى لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي.

 

وألقت السلطات القبض على مارك ستيفن دومينجو (26 عاما) من ريسيدا بكاليفورنيا الذى خدم مع الجيش فى أفغانستان فيما له صلة بمؤامرة لتفجير تجمع للقوميين البيض الشهر الماضي.

 

وقالت وزارة العدل إن لائحة الاتهام التى أصدرتها هيئة المحلفين وجهت لدومينجو اتهامات بتقديم دعم مادى للإرهابيين ومحاولة استخدام سلام دمار شامل.

 

 


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