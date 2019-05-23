البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

كتب محمود راغب

يقترب كويكب ضخم من الأرض ولكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض مساء يوم السبت المقبل 25 مايو 2019.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة بحيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنه من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم أى سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر وإنه برغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.

وأوضح المعهد، فى بيان له، أن 1999 KW4 يعتبر نوع نادر حيث إنه من من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهه إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يوم .

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى إن عرض الكويكب يبلغ 1.5 كم، بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويتحرك الكويكب فى مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة لسرعة الأرض، وسوف يعود الكويكب المزدوج 1999 KW4 إلى أقرب نقطة له من الأرض مرة أخرى فى 25 مايو 2036.

وتابع البيان: ومن الحقائق الهامة أنه بعد اقتراب 1999 KW4 من الأرض فى 25 مايو 2019 لن يقترب أى جسم آخر من الأرض بهذه الضخامة أو أكبر حتى عام 2027، حيث يمر بالقرب من الأرض فى 6 يونيو 2027 الكويكب 4953 (1990 MU) والذى يبلغ حجمه 4-9 كم وسوف يمر أيضا بالقرب من الأرض بشكل آمن وعلى مسافة تعادل 12 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر وسوف يعود مرة اخرى بالقرب من الأرض فى 2058 على مسافة 9 مرات من البعد بين الأرض والقمر .