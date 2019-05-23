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الإنتربول يعلن إنقاذ 50 طفلا من مغتصبيهم فى تايلاند وأمريكا وأستراليا

الخميس، 23 مايو 2019 09:23 م
الإنتربول يعلن إنقاذ 50 طفلا من مغتصبيهم فى تايلاند وأمريكا وأستراليا الإنتربول
كتب محمد جمال
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أعلنت منظمة الإنتربول الدولية اليوم الخميس أنها أنقذت في عملية نظمتها، خمسين طفلا من مغتصبيهم في تايلاند والولايات المتحدة وأستراليا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.


وذكرت الشرطة الدولية أن العملية التي تحمل اسم Blackwrist وهو سوار كان على يد أحد المجرمين، بدأت عام 2017.

 

وقالت إنه تم العثور على موقع في قطاع الظل الخاص بالإنترنت عدد المشتركين فيه حوالي 63 ألف مشترك وظهرت لفترة طويلة بانتظام عليه مواد جديدة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، وخاصة الفتيان ممن أعمارهم دون الـ13 عاما.



وأشار الإنتربول إلى أن "المغتصبين كانوا قلقين للغاية من احتمال فضحهم، ولذلك لجؤوا غالبا لتمويه علاقتهم غير السوية بالأطفال وتركوا عددا قليلا جدا من الأدلة المرئية أو الصوتية المدينة لهم".



وتمكن الإنتربول من تحديد هوية الضحايا الأولى للجناة بحلول نوفمبر 2017، وبعد شهرين تم القبض على المجرمين في تايلاند وأستراليا.



واستمرت الاعتقالات ووجد بعض الجناة أيضا في الولايات المتحدة كما تم إنقاذ 50 طفلا من أيدي المغتصبين، لكن البحث عن الضحايا الآخرين، الذين قد يكون عددهم حوالى 100 شخص، ما زال مستمرا.



أما بالنسبة للمغتصبين، فقد حكم على مدير موقعهم مونتري سالانجام الذي تم احتجازه في تايلاند بالسجن لمدة 146 عاما بتهمة الاعتداء على الأطفال والتلاعب بالمواد المتعلقة بهذا العنف كما تم الحكم على موقوفين آخرين بالسجن لفترات طويلة مددها بين 36 و40 سنة.


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