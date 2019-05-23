الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لأهالى المخا بالساحل الغربى اليمنى

إيمان حنا

قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي بمديرية المخا بالساحل الغربي بعد تعرض منازلهم وخيامهم لدمار كلي وجزئي بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المديرية ، كما قامت الإمارات بحملة لتوزيع «المكملات الغذائية» تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، بحسب "وام".

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي - التي أشرفت على توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة والتي شملت سلالاً غذائية وأثاثاً وخياماً كافية للأسر المتضررة - إن التحرك السريع من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين اليمنيين المنكوبين في قرية الهليبي جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بسرعة تقديم مختلف أوجه العون والمساعدات للأسر المتضررة وغير القادرة في جميع مناطق الساحل الغربي والمحافظات اليمنية المحررة كافة.

وعبر المستفيدون عن امتنانهم للإمارات قيادة وحكومة وشعباً لسرعة استجابتها وإغاثتهم بعد أن دمرت مياه الأمطار والسيول منازلهم وخيامهم وأتلفت كل ما فيها وأصبحوا في العراء.

ومن ناحية أخرى، بدأت دولة الإمارات حملة لتوزيع «المكملات الغذائية» تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، وفي اليوم الأول من الحملة تم توزيع المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الصداقة التعليمي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.

وثمنت الدكتورة ابتهال الحمود رئيس قسم الطوارئ التوليدية في مستشفى الصداقة التعليمي هذه اللفتة الإنسانية التي من شأنها التخفيف على الأهالي، متوجهة بالشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً على تنظيم مثل هذه الحملات التي تستهدف الأمومة والطفولة.