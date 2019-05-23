سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: إفطار الصائمين على الطرق له ثواب.. لكن بشرط

الخميس، 23 مايو 2019 04:19 م
الإفتاء: إفطار الصائمين على الطرق له ثواب.. لكن بشرط إفطار الصائمين على الطريق - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أكدت دار الإفتاء المصرية، أهمية وعظم ثواب من يفطر الصائمين على طرق السفر، ولكن بشرط وهو مراعاة حق الطريق.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"إفطار الصائمين وسقيا الماء على طرق السفر "مع مراعاة حق الطريق" سنة نبوية.

 

واستدلت الدار بثواب من يفطر الصائمين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ". "رواه الترمذى فى جامعه".

 


 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

هل يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب شدة الحر.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج الزكاة أدوية بدلا من المال؟.. دار الإفتاء تجيب

اعرف رد دار الإفتاء المصرية على الصوم مع ارتفاع درجات الحرارة

الصوم 3 درجات.. يا ترى أنت مين فيهم؟ اعرف التفاصيل من دار الإفتاء

ما هو دعاء ليلة القدر.. الإفتاء تجيب

افطار الصائمين

ثواب من افطر صائما

الافتاء

دار الافتاء

افطار المسافرين على الطريق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة