الأمن اللبنانى يحبط تسلل 54 سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية

بيروت /أ ش أ/

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية، من إحباط عملية تسلل 54 شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى داخل الأراضى اللبنانية، من خلال أحد المهربين عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، أنها أحبطت عمليتى التهريب للأشخاص من سوريا، عبر بلدة الصويرى الحدودية، حيث ألقت القبض على المهرب، وبرفقته 21 شخصا سوريا، كما تمكنت من ضبط 33 سوريا آخرين عقب تسللهم إلى ذات البلدة.

وأضافت أن من بين المتسللين 18 سيدة و32 طفلا، مشيرة إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.