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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 42 درجة

الخميس، 23 مايو 2019 10:44 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 42 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة،  طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدله تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
 

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