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الأحد المقبل.. نادى مجلس الدولة ينظم حفل إفطار لتكريم شهداء الجيش والشرطة

الخميس، 23 مايو 2019 12:11 ص
الأحد المقبل.. نادى مجلس الدولة ينظم حفل إفطار لتكريم شهداء الجيش والشرطة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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ينظم نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى، حفل الإفطار السنوى، وذلك يوم الأحد المقبل بفندق ماريوت الزمالك.
 

وأكد المستشار وائل فرحات، المتحدث باسم نادى مجلس الدولة، أنه سيجرى على هامش الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، من أبرزهم من شهداء القضاء الشهيد هشام بركات، والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان.

 ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسى والشهيد أحمد الشبراوى والشهيد عماد امير رشدى والشهيد أبانوب صابر والشهيد مينا مجدى، ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعمانى.

 

كما سيجرى تكريم أسماء مستشارى مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضى، وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطاؤهم هذا العام.

 


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