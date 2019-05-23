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اعرف مبادرة "معا لسكك حديد آمنة" للتحذير من السلوكيات الخاطئة × 9 معلومات

الخميس، 23 مايو 2019 06:00 ص
اعرف مبادرة "معا لسكك حديد آمنة" للتحذير من السلوكيات الخاطئة × 9 معلومات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أطلقت هيئة السكة الحديد بالاشتراك مع البنك الدولى مبادرة تحت "معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، ويقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه المبادرة:
 

1ـ المبادرة تستهدف توعية المواطنين بالسلوكيات الآمنة.

2ـ المبادرة تحذر المواطنين من السلوكيات الخاطئة التى تهدد حياتهم وسلامتهم.

3ـ تحذر الركاب خلال استقلالهم القطارات من النزول أو الصعود من القطارات أثناء تحركها.

4ـ تدعو الركاب إلى عدم النزول أو الصعود من القطارات سوى من الأمكان المخصصة لذلك.

5ـ تدعو لمراعاة وجود مسافة فاصلة بين الراكب وطرف الرصيف أثناء دخول القطارات للرصيف حفاظًا على سلامته.

6ـ تحذر الركاب من الركوب فوق أسطح عربات القطارات أو بين فواصل العربات حتى لا يتعرضون لغرامات تصل إلى 200 جنيه.

7ـ تحذر من عبور شريط السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة.

8ـ تدعو لاتباع تعليمات السلامة والأمان خلال عبور المزلقانات وعدم اقتحامها وهى مغلقة.

9ـ تحذر من إخراج أى أجزاء من جسم الراكب من العربات حفاظًا على سلامته.


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