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الخميس، 23 مايو 2019 06:48 ص
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اعرف القيلولة بتعمل إيه فى جسمك

الخميس، 23 مايو 2019 06:30 ص
اعرف القيلولة بتعمل إيه فى جسمك فوائد القيلولة على صحتك
كتبت إيناس البنا
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كثيرا ما نحتاج إلى الغفوة بضع دقائق أو ساعة خلال النهار لمقاومة الرغبة فى الشعور بالنعاس، وأشارت الدراسات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إلى أن أخذ غفوة فى الحقيقة، شيء جيد لصحتك، فهى تعمل على تحسن الذاكرة والأداء الوظيفى وزيادة الحالة المزاجية والتخففف من التوتر.

قيلولة النهار
قيلولة النهار

 

فوائد الغفوة:
 

إدارة الإجهاد

مع ارتفاع مستويات الإجهاد، يرتفع أيضا ضغط الدم ، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى عدد كبير من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية ، وما إلى ذلك  وجدت دراسة أن الغفوة السريعة يمكن أن تساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل.

تعزيز الذاكرة

يلعب النوم دورًا محوريًا فى تخزين الذكريات وتؤدى قيلولة النهار إلى تعزيز الذكريات من خلال تحسين أداء الدماغ، حتى ولو كان نوم قصير تصل مدته إلى 45 دقيقة يمكن أيضا أن يحسن من ذاكرة الشخص.

يحسن الحالة المزاجية

يمكن أن يؤثر الجدول الزمني المحموم على حالتك المزاجية ويمكن لقيلولة لطيفة إصلاح ذلك، أخذ استراحة يمكن بسهولة رفع مزاجك، وحتى الغفوة السريعة يمكن أن تساعد عقلك على الراحة.

تحسين المزاج
تحسين المزاج

 

الحفاظ على صحة القلب

أشارت دراسة أوروبية إلى أن غفوة فى منتصف اليوم يمكن أن تقلل من ضغط الدم وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب من خلال الحفاظ على مستويات ضغط الدم طبيعية.

يقلل من خطر مرض السكر

وفقا لبحث أجراته جامعة شيكاغو يمكن أن تزيد مستويات السكر فى الدم، ووجد الفريق أن الرجال الذين لم يحصلوا على النوم لمدة 4 أيام كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يمنع الخرف

القيلولة مفيدة للعقل، لأن الغفوة السريعة تحسن من أداءك المعرفى، وبالتالى يقلل من فرصك فى المعاناة من الخرف.

فوائد القيلولة

فوائد القيلولة

 


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