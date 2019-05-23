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اعتراضات صينية صارمة بعد عبور سفينتين أمريكيتين لمضيق تايوان

الخميس، 23 مايو 2019 02:41 م
اعتراضات صينية صارمة بعد عبور سفينتين أمريكيتين لمضيق تايوان أرشيفية
رويترز
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قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين قدمت "اعتراضات صارمة" إلى الولايات المتحدة بعد عبور سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمضيق تايوان.

 

وقال الجيش الأمريكى إنه أرسل سفينتين تابعتين لسلاح البحرية عبر مضيق تايوان، أمس الأربعاء، وذلك فى أحدث عملية عبور سفن أمريكية للممر المائى، مما أغضب الصين فى وقت يشهد توترا فى العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم.

 

وستنظر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتى إلى مرور السفينتين اللتين انطلقتا أمس الأربعاء باعتباره دليلا على دعم إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في ظل الخلافات المتزايدة بين تايبه وبكين.

 

وتكثف بكين الضغوط لتأكيد سيادتها على الجزيرة، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها قد تستخدم القوة لإخضاعه إذا لزم الأمر.

 

 


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بكين

اعتراضات صينية

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مضيق تايوان

امريكا

الخارجية الصينية


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