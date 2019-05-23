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اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك استقرار فى الشبكة القومية للكهرباء رغم الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مؤكدًا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ إلى تخفيف الأحمال منذ بدء الموجة الحارة التى اجتاحت محافظات الجمهورية.

 

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية، جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأشار حمزة، إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليًا تصل إلى 46 ألف ميجا وات، مؤكدًا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ30 ميجا وات يوميًا فى وقت الذروة متوقعًا وصول الحمل الأقصى فى وقت الذروة اليوم الخميس إلى 28 ألف ميجا وات.

 

وقال حمزة، إن الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية يتراوح بين 15 إلى 17 ألف ميجا وات يوميا، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطى يزيد عن نصف احتياجات المصريين من الكهرباء خلال أوقات الذروة.

 

وتابع حمزة، إلى أنه سيتم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة.

 

وطالب حمزة جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية الإبلاغ عن أى أعطال فنية طارئة على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، مؤكدًا أن هناك تعليمات بسرعة التدخل وإصلاح الأعطال الفنية.


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