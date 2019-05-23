اضبط مخالفة.. تلال القمامة ومخلفات البناء تحاصر محطة قطار غزل المحلة.. صور

الغربية – عادل ضرة

طالب أهالى منشية الزهراء ومحطة قطارات غزل المحلة، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل للقضاء على ظاهرة القمامة التى أصبحت تملأ شوارع وميادين مدينة المحلة، ومنها منطقة أبو شاهين امام المدارس وميدان المحجوب وشارع الجلاء ومنطقة بسيسة وامتداد شارع محب، إلى جانب القمامة التى تغزو الشوارع بحى ثان المحلة، دون تدخل لرفعها لمصنع تدوير القمامة الذى تكلف أكثر من 100 مليون جنيه.

وأكد الأهالى، أن مسئولى النظافة بحى أول المحلة، يقومون بالتخلص منها بإلقائها بجوار شريط السكة الحديد، مقابل محطة قطارات غزل المحلة، وأمام منطقة مشية الزهراء.

فى الوقت الذى يقوم فيه الأهالى وأصحاب العقارات بإلقاء مخلفات الهدم والبناء على جانب الطريق بصورة غير حضارية، دون أى تحرك من حى أول المحلة، لرفع القمامة والتخلص منها، أو تحرير محاضر للمخالفين الذين يقومون بإلقاء مخالفات الهدم والمبانى.







