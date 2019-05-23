سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. تلال القمامة ومخلفات البناء تحاصر محطة قطار غزل المحلة.. صور

الخميس، 23 مايو 2019 09:22 م
اضبط مخالفة.. تلال القمامة ومخلفات البناء تحاصر محطة قطار غزل المحلة.. صور القمامة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

طالب أهالى منشية الزهراء ومحطة قطارات غزل المحلة، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل للقضاء على ظاهرة القمامة التى أصبحت تملأ شوارع وميادين مدينة المحلة، ومنها منطقة أبو شاهين امام المدارس وميدان المحجوب وشارع الجلاء ومنطقة بسيسة وامتداد شارع محب، إلى جانب القمامة التى تغزو الشوارع بحى ثان المحلة، دون تدخل لرفعها لمصنع تدوير القمامة الذى تكلف أكثر من 100 مليون جنيه.

 IMG_1237

وأكد الأهالى، أن مسئولى النظافة بحى أول المحلة، يقومون بالتخلص منها بإلقائها بجوار شريط السكة الحديد، مقابل محطة قطارات غزل المحلة، وأمام منطقة مشية الزهراء.

 ءريسي

فى الوقت الذى يقوم فيه الأهالى وأصحاب العقارات بإلقاء مخلفات الهدم والبناء على جانب الطريق بصورة غير حضارية، دون أى تحرك من حى أول المحلة، لرفع القمامة والتخلص منها، أو تحرير محاضر للمخالفين الذين يقومون بإلقاء مخالفات الهدم والمبانى.


 
 
سيربيب
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شكوى من عدم وجود صناديق قمامة مدينة النهضة بالسلام

شكاوى من تقليص أيام رفع القمامة بقرية بالمنوفية

تراكم القمامة بنزلة قصر محمد نجيب.. شكوى أهالى المرج

اضبط مخالفة.. تراكم القمامة على الطريق السريع "طنطا - الإسكندرية" الزراعى

مصر

أخبار مصر اليوم

أخبار محافظة الغربية

المحله

محطة قطارات غزل المحلة

اخبار المحافظات

القمامة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة