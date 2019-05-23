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اشتعال النيران داخل حظيرتى مواشى بالبحيرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس

الخميس، 23 مايو 2019 04:13 م
اشتعال النيران داخل حظيرتى مواشى بالبحيرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس حريق-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق اندلع فى حظيرتى مواشى بمركزى إيتاى البارود والدلنجات بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.
 
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين اشتعال النيران فى حظيرتى مواشى بقريتى كفر الحاجة التابعة لمركز ايتاى البارود وقرية الشرقاوى بمنطقة البستان التابعة لمركز الدلنجات.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع إلى أماكن الحرائق للسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى الاماكن المجاورة.
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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