استمرار المرحلة الأولى لطلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

تسابق المحافظات الزمن للانتهاء من عملية طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام.

ويجرى الآن عملية طلاء واجهات المبانى والعقارات السكنية على الطرق والمحاور الرئيسية، كمرحلة أولى، تمهيدًا للدخول إلى الشوارع والطرق والمحاور الجانبية "المرحلة الثانية"، ويتم رفع تقارير أسبوعية عما تم إنجازه فى هذا الملف إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وبدأ المحافظون فى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر المبانى القائمة، التى لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المباني من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع المرافق تدريجياً لحين الالتزام بتطبيق القرار، كما تم استعراض صور لبعض النماذج من أعمال الدهانات لواجهات المبانى بعدد من المحافظات منها الفيوم، ودمياط.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كان قد كلف المحافظين فى اجتماعه بهم الأخير، بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام، لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، قائلاً: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية".