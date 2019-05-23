سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف فى أحجام التداول

الخميس، 23 مايو 2019 01:59 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف فى أحجام التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.2 مليون ورقة مالية بقيمة 394.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 157 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.76%، والعرب على 10.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.90%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 547 ألف جنيه، 50.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.97 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 17170 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 20 شركات، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البورصة تخاطب 7 شركات لإرسال تقرير المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية

البورصة تغرم 3 شركات 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والإجراءات التنفيذية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

لجنة القيد بالبورصة تمنح 12 شركة مهلة أسبوعا للدعوة لعقد جمعيتها العمومية

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة