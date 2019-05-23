ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم العقارات

كتب- هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحا عدد 5.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.68 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 122.5 مليون سهم محققة ما قيمته 176.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2529 صفقة ل35 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفضت 15 سهما، واستقرت 8 أسهم .

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.76%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.69%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 7.96%.