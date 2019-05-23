وذكرت قناة " السومرية نيوز" العراقية أن الزعماء الثلاثة أكدوا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

كما ركز الاجتماع الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد الأردني ، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفلسطينية، وآخر التطورات الإقليمية.